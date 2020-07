Lazio, Immobile supera Lewandowski: '433' omaggia il re di Roma - FT

Inarrestabile Immobile. L'attaccante della Lazio, già primo nella classifica dei cannonieri della Serie A, è andato in gol anche questa sera contro il Brescia. La rete odierna ha portato il bomber a quota 35, superando Lewandowski nella graduatoria per la Scarpa d'Oro. Il portale sportivo 433 ha omaggiato il cecchino biancoceleste, pubblicando su Instagram una foto che lo ritrae nelle vesti di imperatore. A far da cornice all'immagine, il Colosseo e in bella mostra l'agognato scarpino dorato.

