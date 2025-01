Lazio, Immobile: "Un ritorno? Se ci sarà la possibilità ne sarò felice"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Uno sguardo al passato ma anche al futuro. Tra gli argomenti toccati da Ciro Immobile, intervenuto in esclusiva oggi a Radio Laziale, per fare gli auguri alla Lazio per i suoi 125 anni, c'è anche il "quello che verrà". Un ritorno in biancoceleste, magari come figura cardine all'interno della società, o forse no, queste le parole del bomber:

"A Roma torno spesso. Qui a Istanbul sto bene. Mi capita di tornare a Roma, ho casa lì e credo che tornerò lì alla fine. Vorrei finire il mio percorso qui nel migliore dei modi e poi vorrei poter salutare la mia gente, è il mio chiodo fisso. Se ci sarà la possibilità di tornare ne sarò felice, chissà il futuro cosa mi riserva. Qui ho due anni di contratto ma vorrei continuare a giocare, non so se qui o da un’altra parte.

Se dovessi scegliere, per un post carriera, è ovvio che la mia priorità è la Lazio. A volte il peso dell’importanza del giocatore può dare una responsabilità che diventa impegnativa. Voglio continuare a giocare ancora, ma nel mio pensiero ci sarà il tornare a Roma. Sicuramente ci tornerò a vivere".