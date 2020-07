Lazio, Immobile vola a quota trenta gol. La moglie esulta: "La mia soddisfazione" - FT

Il trentesimo gol in Serie A Ciro Immobile l'ha siglato questa sera contro la Juventus. L'attaccante di Torre Annunziata ha raggiunto in cima alla classifica cannonieri Cristiano Ronaldo, che oggi ha messo per due volte la firma sul tabellino del match. La moglie ha ovviamente esultato sui social per il traguardo raggiunto dal bomber della Lazio. Jessica ha utilizzato dei palloni per riferirsi alle reti siglate dal marito, e ha aggiunto: "La mia soddisfazione più grande".

