Lazio, Impallomeni: "Incontri con Tudor? C'era l'agente, vuol dire solo che..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Il rapporto tra Tudor e la società non sembrerebbe essere dei migliori. Dai due incontri di questi giorni è emersa una situazione complicata, in bilico che potrebbe cambiare da un momento all'altro. In tal senso, intervenendo ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore Stefano Impallomeni ha espresso la propria opinione concentrando la propria attenzione sulla presenza dell'agente del tecnico, Seric, a entrambi gli incontri:

"È stato un vertice urgente, che ha visto la presenza anche del procuratore di Tudor. Di solito te lo porti dietro o per rinnovare o chiudere, risolvere una situazione. Sappiamo gli argomenti che c'erano in ballo, ma se vieni con il procuratore un motivo c'è. Forse devi trovare un modo per andare via".