Lazio, Impallomeni: "Lotito come De Laurentiis, ultimo baluardo italiano"

Il calciomercato è entrato più che mai nel vivo a meno di un mese dall'inizio della prossima stagione che prenderà il via il prossimo 13 agosto. Aria tesa in casa Napoli soprattutto dopo l'addio tra gli altri di Mertens. Sul tema è intervenuto l'ex calciatore Stefano Impallomeni che sulla questione ha parlato anche di Lotito: "E' il solito De Laurentiis battagliero, di un presidente che come Lotito è l'ultimo baluardo italiano in mezzo a tante presidenze straniere".

Poi su Belotti: "E' clamoroso che sia ancora senza squadra. Il gioco di andare a svincolarsi per avere le occasioni migliori non funziona troppo. Si dice che possa andare all'estero, ma poteva rimanere al Torino, chiudere la carriera e dare un senso. Oppure andare a fare il vice al Milan, alla Roma o alla Lazio. Per me però non è un vice, cercherà una sistemazione dove giocare", ha affermato ai microfoni di TMW Radio.