Lazio, in Serie A domini per differenza reti. E in Europa...

Segna tanto e incassa poco: questa la formula magica dell'equilibrio trovata dalla Lazio di Inzaghi. I dati sono sotto gli occhi di tutti, i biancocelesti hanno sfornato prestazioni sopra le righe per l'intera parte di campionato finora disputata. Con 60 gol fatti e 23 subiti, è proprio di Immobile e compagni la miglior differenza reti della Serie A. Un + 37 che lascia dietro Atalanta (+ 36), Juventus (+ 26) e Inter (+ 25). In Europa ci sono, invece, veri e propri titani. Il PSG domina incontrastato con un reboante + 51, segue il Bayern Monaco a + 47 e chiude il podio il Liverpool con + 46. Il Manchester City, come la Lazio, si trova a quota + 37.

LAZIO, ECCO PERCHE' LOTITO NON VUOLE FERMARSI

LAZIO, NUOVO SCONTRO LOTITO-AGNELLI

TORNA ALLA HOMEPAGE