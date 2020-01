Lazio, in vendita il francobollo celebrativo per i 120 anni

La Lazio, con un comunicato sul proprio sito ufficiale, ha annunciato la messa in vendita del francobollo celebrativo per i 120 anni: "Un francobollo speciale per un’occasione unica. Per i 120 anni della Società più antica della Capitale: la Lazio. Era stato presentato il 9 gennaio scorso, nella meravigliosa cornice di Castel Sant’Angelo. Ora sarà finalmente a disposizione dei tifosi biancocelesti. A partire dalla mattinata di venerdì 31 gennaio, presso i Lazio Style 1900 Official Store di via di Propaganda e Parco Leonardo, e dal pomeriggio del medesimo giorno presso i Lazio Style 1900 Official Store di via Calderini e Roma Est, sarà possibile acquistare il folder del francobollo celebrativo per i 120 della S.S. Lazio".

