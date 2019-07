Lazio, incontro Lotito - Rodia: ancora nessun accordo con lo staff medico

La Lazio ha già piazzato i primi colpi in chiave mercato, ma la società capitolina lavora anche su altri fronti. In questi giorni si stanno definendo alcuni aspetti dell'organigramma biancoceleste, nello specifico quelli relativi allo staff sanitario. Come riporta la consueta rassegna di Radiosei, martedì sera Lotito ha incontrato il dottor Rodia a Villa San Sebastiano. Si è discusso del prolungamento del contratto, ma non si è giunti a un accordo: il responsabile del settore sanitario ha chiesto delle garanzie, anche dal punto di vista fisioterapico. E' previsto almeno un altro incontro per la fumata bianca. Ma nulla è escluso, neanche una rivoluzione dello staff medico in vista della prossima stagione.

