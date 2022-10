Lazio, infortunio Immobile. Piscedda: "Caicedo o Higuain? Basta trentacinquenni in Serie A!"

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

L'infortunio di Immobile ha scatenato molti appassionati di calcio e tifosi Laziali che si sono mesi alla ricerca di un possibile vice nel mercato degli svincolati. In questo senso le parole di Caicedo non hanno fatto altro che alimentare il tutto, spingendo molti sostenitori a sperare in un suo ritorno. Non è d'accordo al rigurdo, però, l'ex difensore della Lazio, Massimo Piscedda, che ai microfoni di Radiosei ha dichiarato:"Io sono stanco di vedere trentacinquenni nel nostro campionato. Dico no a Caicedo e soprattutto no a Higuain. Sono calciatori che hanno dato tutto. Servono soluzioni per l’oggi e per il domani…”.