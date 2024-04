Lazio, infortunio Zaccagni: il messaggio in vista del derby - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

Difficile che possa giocare Mattia Zaccagni nel prossimo derby in programma questo sabato alle 18.00. L'attaccante della Lazio nel corso della semifinale di Coppa Italia contro la Juve è stato costretto a lasciare il campo per un importante trauma distorsivo a carico della caviglia sinistra. Oggi, il numero 20 si è sottoposto agli esami strumentali, i cui accertamenti non hanno evidenziato fratture scheletriche. Notizia positiva ma la brutta botta presa nel corso del match porta Igor Tudor a pensare alle prossime strategie da optare in vista della partita contro la Roma fra soli 3 giorni. Nel frattempo, attraverso la propria storia Instagram, Zaccagni ha pubblicato una foto in cui si vede chiaramente la caviglia sinistra sotto trattamento, accompagnato da una emoticon sofferente e un braccio come simbolo di forza. Il macchinario utilizzato "Game Ready" punta sulla compressione e il freddo, che vanno a lavorare per accelerare la cura dei traumi. Qui sotto l'immagine: