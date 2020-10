Lazio - Inter, i convocati di Conte: esclusione importante in mediana

Lazio - Inter è il big match in programma domani alle 15:00 allo stadio Olimpico di Roma. Il tecnico dei nerazzurri Antonio Conte ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida con i biancocelesti. Tutti confermati tranne Nainggolan che non partirà verso la Capitale vista la sua imminente cessione.



Portieri: Handanovic, Padelli, Radu

Difensori: de Vrij, Kolarov, Ranocchia, Pirola, D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni

Centrocampisti: Hakimi, Gagliardini, Sensi, Perisic, Young, Vidal, Barella, Eriksen, Brozovic

Attaccanti: Sanchez, Lukaku, Lautaro Martinez, Pinamonti

