Lazio - Inter, i tifosi a de Vrij: "Ci sei o ti inventi qualcos'altro?" - FOTO

Per de Vrij Lazio-Inter sarà una partita speciale: la prima all'Olimpico contro la sua vecchia squadra, quella che per molti lui ha tradito. Fino ad ora tutti gli altri appuntamenti tra biancocelesti e nerazzurri l'olandese li ha saltati, scendendo in campo solo in Inter-Lazio di questa stagione, all'andata. Se non spunteranno all'improvviso infortuni o forfait dell'ultima ora, De Vrij dovrà finalmente vedersela faccia a faccia con i tifosi che per anni l'hanno sostenuto ma che non gli hanno perdonato il passaggio all'Inter. Sui social molti sostenitori biancocelesti hanno scritto all'ex Feyenoord: da "Domenica vieni o ti inventi qualcos'altro" a "Grazie a te ho conosciuto Acerbi, più forte sia come uomo che come giocatore. Ci vediamo sul campo", fino a "Verrai fischiato per l'uomo che sei" e "Ciao coniglio". Solo alcuni dei tanti commenti che già fanno capire quale sarà l'accoglienza per de Vrij...

