Lazio-Inter, il giorno dopo è ancora più bello: il messaggio social di Pedro - FOTO

Che Lazio! Uno, due, tre schiaffi all'Inter nella terza giornata di campionato per superare proprio i nerazzurri in classifica e accomodarsi, almeno per il momento, al primo posto solitario in classifica. Il colpo di testa di Felipe Anderson, il siluro di Luis Alberto e il destro chirurgico di Pedro mandando Sarri in paradiso e Inzaghi all'inferno. La doppia mossa spagnola del Comandante nel secondo tempo dà la svolta alla partita. Il 10 e il 9 aggiungono freschezza e qualità ad una squadra che aveva perso un po' di sicurezza dopo il pareggio di Lautaro Martinez. Due gol bellissimi in una notte pazzesca allo stadio Olimpico. E il giorno dopo è ancora più bello. Pedrito ha commentato la super prestazione biancoceleste sui social: "Una serata molto bella ieri. Grazie a tutta la squadra per questa vittoria e a tutti i tifosi per l‘atmosfera fantastica all‘Olimpico. Avanti cosi! #ForzaLazio".