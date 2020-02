Lazio - Inter, italiani osservati speciali: ecco il ct Roberto Mancini - VIDEO

Acerbi e Immobile tra i titolari, Lazzari, Cataldi e Parolo tra le riserve. Saranno loro gli italiani sotto la lente d'ingrandimento del ct Roberto Mancini, arrivato poco fa all'Olimpico per seguire Lazio - Inter. Un incentivo in più, stimolo e adrenalina per disputare una grande partita e fare colpo sul commissario tecnico dell'Italia. Euro 2020 chiama, la prima fase si giocherà proprio in questo stadio. Il Mancio non vuole farsi trovare impreparato.

VIDEO - L'ARRIVO DI MANCINI ALL'OLIMPICO