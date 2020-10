Lazio - Inter, Pagliuca: "Nerazzurri in forma e in fiducia. E tra Strakosha e Handanovic..."

Oltre a quella a Manuel Lazzari, il match program stilato dalla Lazio in vista della partita contro l'Inter contiene anche un'intervista all'ex portiere nerazzurro Gianluca Pagliuca, che introduce così la gara: "I biancocelesti troveranno una squadra in grande forma e in fiducia, con tanti calciatori forti in cerca di riscatto dopo la sconfitta in finale di Europa League. Inoltre c'è il fattore Conte: Antonio ha una grande personalità e sa trasmettere la carica come pochi, è uno dei migliori allenatori in circolazione. Strakosha contro Handanovic? Sono due grandi portieri, Samir però anche per ovvi motivi di esperienza ha dimostrato di essere più convincente di Thomas. Handanovic poi è un grande specialista dei rigori, proprio come ero io: regala tanti punti a campionato, è tra i più forti in assoluto. Il precedente a cui sono più legato? Ovviamente il 3-0 in finale di Coppa Uefa a Parigi nel 1998. Avevamo fame di vittoria, si capiva già nello spogliatoio. Volevamo fortemente quel trofeo, soprattutto dopo la sconditta contro lo Schalke dell'anno prima".

