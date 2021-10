Lazio - Inter, Sconcerti: "C'è un regolamento, solo l'arbitro può interrompere la gara"

Continua a far discutere la questione relativa a quanto accaduto tra Lazio e Inter in occasione della seconda rete della squadra di Sarri firmata da Felipe Anderson. Secondo i nerazzurri infatti i biancocelesti avrebbero dovuto buttare fuori la palla visto che Di Marco era a terra, per il regolamento invece è stato giusto proseguire. Sulla questione si è espresso anche Mario Sconcerti che ai microfoni di Calciomercato.com ha affermato: "Mi stupisco che se ne parli così tanto. C'è un regolamento e va applicato, stop. Solo l'arbitro può interrompere la partita".

Signori, hackerato il profilo Instagram dell'ex bomber - FOTO

FORMELLO - Lazio, la ripresa: Luis Alberto a riposo

TORNA ALLA HOMEPAGE