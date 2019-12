Lazio, Inzaghi: "Ora non accontentiamoci. Obiettivo? Mantenere questa posizione"

Al termine della sfida vinta dalla Lazio contro l'udinese all'Olimpico, ai microfoni di Dazn è intervenuto il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi: "La partita di oggi era particolare, la temevo molto, loro sono un’ottima squadra. I ragazzi sono entrati subito bene ed è stato più semplice. Onore a loro che hanno fatto una grande gara. Giochiamo bene, facciamo un ottimo calcio e siamo il miglior attacco della Serie A insieme all’Atalanta ma chiedo ai ragazzi sempre di migliorarsi. Veniamo da un filotto di vittorie importante ma non dobbiamo accontentarci. Abbiamo una gara impegnativa contro la Juventus ma ce la giocheremo con tutti i nostri mezzi. Correa? Sta facendo cose grandissime, lo punzecchiavo e lo chiamavo perchè con una prestazione così volevo che facesse gol. Se lo sarebbe meritato. Nonostante abbia giocato 90 minuti giovedì ho deciso di lasciarlo in campo. Immobile? Ho chiamato Caicedo perchè sta facendo benissimo, poi Leiva ha avuto un accenno di crampo e per non rischiarlo ho cambiato decisione. Anderson sta lavorando bene e si meritava questo esordio. Obiettivo Lazio? Dobbiamo mantenere questa posizione. Non sarà semplice, le altre arriveranno ma noi dovremmo farci trovare pronti. Ce la metteremo tutta".

Il tecnico biancoceleste ha parlato anche ai microfoni di Lazio Style Channel: “Abbiamo fatto una grande partita, è diventata semplice per merito nostro. Giocavamo contro una squadra fisica e tecnica, non era semplice prepararla con un solo allenamento. Grande merito va dato ai ragazzi e al mio staff che è sempre attento e preparato. Cerchiamo di mettere i giocatori nelle migliori condizioni per dare il meglio in campo. Ora affronteremo una grandissima squadra come la Juventus con grandi campioni, non cambia molto che oggi abbia pareggiato. Sono la migliore squadra insieme all’Inter e dovremo tirare fuori un qualcosa in più. Il tributo del pubblico? Veniamo da un ottimo periodo, la gente è sempre stata con noi. Mancava qualche risultato, ma abbiamo sempre sentito l’affetto così come le critiche che tra l'altro è giusto ci siano. Siamo stati bravi a capire dove migliorare. Il gruppo va in un’ottima direzione, tutti abbiamo un obiettivo, ovvero alzare la famosa asticella. C’è grande disponibilità: Caicedo stava entrando, poi Leiva mi chiede il cambio. Ho deciso di fare esordire Anderson e lui mi ha detto che non c’era nessun problema. Quando si allenano bene è giusto così. Il rigore? Ero serenissimo con Luis Alberto sul dischetto”.

