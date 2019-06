Lazio - Inzaghi, un legame indissolubile: oggi sono 20 anni di matrimonio

Ventesimo giro di boa, la Lazio e Inzaghi sono giunti alle nozze di porcellana. Era il 9 giugno del 1999 quando un giovane attaccante passava dalla provincia, Piacenza, alla Caput Mundi del calcio di quegli anni. Quella squadra biancoceleste da cui poi non si sarebbe più separato, fatta eccezione per un paio di prestiti di fine carriera. Poi l'intuizione di Lotito e l'inizio della sua storia da allenatore: dalle giovanili alla prima squadra, passando per la Primavera. Simone Inzaghi oggi è un grande tecnico ambito da club importanti, ma ciò non è bastato per spezzare un legame ormai indissolubile. Avanti insieme almeno fino al 2021, intanto oggi 9 giugno 2019 ricorre il suo ventesimo anniversario di matrimonio con la Lazio. Una storia scintillante, di quell'oro di cui brillano i trofei. Sono 6 da giocatore (1 scudetto, 3 Coppe Italia, 1 Supercoppa Italiana, 1 Supercoppa Europea) conditi da 59 gol in 201 presenze e dal ruolo di capocannoniere europeo dei biancocelesti con 20 reti. Da allenatore invece 156 panchine con la prima squadra (sesto con più panchine di sempre nella Lazio), 2 trofei (secondo allenatore più vincente della storia biancoceleste) e 88 panchine con la Primavera con la quale ha anche alzato 2 Coppe Italia e 1 Supercoppa Italiana. Numeri da capogiro, numeri di una storia ventennale destinata a durare ancora.

