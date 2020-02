Sempre al fianco del suo Ciro Immobile, Jessica. In mattinata il viaggio verso Parma per assistere alla partita. L’attaccante non ha segnato, ma la Lazio ha vinto. E ai nostri microfoni, nel post partita, ha commentato: “Lo scudetto? Speriamo…”. Sorriso sornione, poi via direzione Roma. Dal suo Ciro, il bomber biancoceleste. Sognano tutti.

