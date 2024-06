Lazio, Jordan promuove Greenwood: "Può crescere tanto in Serie A"

Mason Greenwood è ormai da tempo finito nel mirino della Lazio, che negli ultimi giorni ha trattato con il Manchester United per farlo sbarcare nella Capitale. Il calciatore inglese ha vissuto l'ultima stagione in prestito al Getafe e con ogni probabilità non rimarrà in Inghilterra il prossimo anno. A questo proposito, l'ex proprietario del Crystal Palace Simon Jordan è intervenuto ai microfoni di talkSPORT per parlare del suo possibile trasferimento in Italia e soprattutto alla Lazio, in cui potrebbe fare molto bene a detta sua. Di seguito ciò che ha detto.

"Può fare bene anche all'estero. Alcune delle assurdità che sono state tirate fuori qualche mese fa sulla risoluzione del suo contratto... sapevo che non era così. Lo United lo stava mandando via in Spagna per mandare via un po' delle polemiche che lo circondavano. Greenwood è un giocatore molto bravo. Se si trasferisce nel campionato italiano, in un club come la Lazio, allora è sulla buona strada per tornare poi di nuovo a giocare per un grande club. E nel tempo, più a lungo rimarrà fuori dal calcio inglese, più si ritroverà a essere giudicato solamente per come gioca. Si parlerà sempre meno di quel periodo della sua vita a cui guarderà con tanto rammarico per il comportamento sbagliato che ha avuto. Se mai tornerà di nuovo in Premier League, allora saremo qui a parlarne. Ma penso che se dovesse andare da qualche parte, come in Serie A, farà molto bene, perché non c'è dubbio che lui sia un ottimo giocatore. In tal caso poi avrà le sue opportunità per ricostruire la sua carriera".