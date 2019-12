Lazio - Juventus, Insegno: "Sono appagato, non farò l'amore per molto"

Sabato sera ha esultato sugli spalti dell'Olimpico ai gol della Lazio contro la Juventus. In settimana aveva vinto anche il 'Leone d'oro' a Venezia per meriti professionali. Un periodo fantastico per Pino Insegno, che è intervenuto ai microfoni della Voce della Nord su Radiosei: "È stata una settimana pazzesca, sono reduce da un riconoscimento importante, a Venezia ho ritirato il 'Leone d'Oro'. Poi allo stadio ho vissuto una grande emozione, ero certo che avremmo vinto 3-1, è stata una grande notte. Ora la Lazio deve avere la coscienza di essere una grande squadra, deve andare a Cagliari per continuare a dimostrarlo. La scenografia? Dei colori meravigliosi, non me l'aspettavo, colpa mia che nell'ultima settimana non ho potuto ascoltare la radio. Vedendola ho provato orgoglio, mi ha appagato, credo che non farò l'amore per molto tempo. Spero di vedere prossimamente in Curva una gara, come ai vecchi tempi".

