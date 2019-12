Lazio - Juventus, Rocchi tra i tifosi in Tribuna Tevere - FOTO

Ieri sera l'Olimpico ha indossato il vestito delle grandi occasioni. Ben 60 mila spettatori hanno assistito al trionfo della Lazio sulla Juventus, per un 3-1 ha fatto impazzire i tifosi della squadra di Inzaghi. Tra questi in Tribuna Tevere c'era una presenza d'eccezione, uno che con la maglia della Lazio ha realizzato 105 gol. Sui social infatti è circolata una foto di Tommaso Rocchi con in mano un bandierone biancoceleste. L'ex attaccante, oggi tecnico del settore giovanile, è rimasto visceralmente legato ai colori biancocelesti e ha voluto vivere la partita in mezzo alla gente. Sicuramente si è scelto la serata giusta.

LAZIO - JUVENTUS, LA CONFERENZA STAMPA DI INZAGHI

LAZIO - JUVENTUS, I GOL CON LA VOCE DI ZAPPULLA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE