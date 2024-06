Lazio | Klose avanza per il dopo Tudor. E i tifosi si dividono: i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il profilo che sembra esser balzato in pole per l'eventuale post-Tudor è quello di Miroslav Klose. Come raccolto dalla nostra redazione, Lotito ha allacciato i contatti col tedesco, un'idea che già circolava dopo l'addio di Sarri. Sul suo eventuale approdo sulla panchina biancocelesti, i tifosi sembrano dividersi. E la conferma arriva dai moltissimi commenti lasciati sotto al post Instagram del profilo Lalaziosiamonoi. C'è chi sembra entusiasta: "Ti vengo a prendere io, Miro", e a chi invece l'idea non sembra piacere più di tanto: "Klose non risolve niente". E alla sfilza di "Ma magari", c'è chi scherza amaramente sulla necessità della Lazio di avere un vero "bomber" in squadra, con Immobile a mezzo servizio e Castellanos ancora poco cinico. "Come attaccante magari", si legge. "Amo Miro ma qui stiamo assistendo alla solita società allo sbaraglio", scrive qualcun altro. L'unico argomento su cui, invece, i tifosi sembrano concordi è il futuro di Tudor, si "spinge" verso il divorzio. A giudicare dai commenti, il croato non sembra aver conquistato l'affetto dei laziali.

TORNA ALLA HOMEPAGE