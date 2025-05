Lazio, Klose tratta con il Norimberga: il club vuole rinnovare il suo contratto

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Sono giorni bollenti in casa Lazio. Il futuro del club biancoceleste passerà dal summit che nelle prossime ore decreterà la permanenza o l'addio - oggi più probabile - di Marco Baroni. Il tecnico fiorentino non è certo della permanenza, la società già si guarda intorno e, tra i nomi sondati per un possibile sostituto era emersa anche la possibilità di vedere Miroslav Klose in panchina.

RINNOVO - L'ex attaccante tedesco, oggi allenatore del Norimberga, è reduce da un'ottima stagione in cui ha permesso alla sua squadra di piazzarsi a metà classifica di 2. Bundesliga. Un risultato che sarebbe stato molto apprezzato dalla dirigenza tedesca la quale, secondo quanto riporta clubfocus.de, sarebbe pronta a premiarlo proponendogli un rinnovo del contratto, con adeguamento, posticipando la data di scadenza che attualmente è fissata per il 2026.

