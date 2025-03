Lazio, l'ag. Caravello: "Mercato di gennaio? Solo Belahyane era già pronto"

Stop al campionato e via ai diversi impegni delle nazionali. Una pausa che arriva per la Lazio in un momento complesso culminato con il 5-0 subito a Bologna. La squadra di Baroni è chiamata ora a rialzare la testa per rimanere in corsa sia in campionato che in Europa League. Sul momento dei biancocelesti ecco le parole dell'agente Danilo Caravello ai microfoni di Radiosei.

"La Lazio sta passando un periodo che in precedenza hanno passato le altre. La Lazio soffre le squadre che hanno ritmo e fisicità. Bisogna andare allo stadio e sostenerla per il rush finale. Meriti di Baroni? Va solo elogiato, c’è tanto di suo nel percorso della Lazio. Non vedo grandissime colpe. Da gennaio a oggi tanti infortuni, in alcuni settori era anche difficile fare rotazioni. Castellanos è fondamentale, tutte le alternative sono state provate. Vedo un calo fisico".

"Tra i nuovi solo Belahyane era già pronto. Gli altri hanno bisogno di tempo. Il mercato di gennaio per chi ha obiettivi immediati serve a prendere giocatori pronti".