Lazio, l'agente di Immobile: "Settimana incredibile fatta di sorprese. Ciro..."

WEBTV LAZIO, IMMOBILE LASCIA LA CAPITALE: "VADO VIA SENZA RIMPIANTI" - VIDEO È arrivato il momento, quello che molti tifosi avrebbero preferito non arrivasse mai. Ciro Immobile è pronto a lasciare la Lazio e la Capitale, ha interrotto il contratto con il club biancoceleste con due anni d'anticipo, dopo una stagione... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | GREENWOOD, AUMENTA LA FIDUCIA. E IL GIOCATORE... CALCIOMERCATO LAZIO - La sollevazione popolare, il comunicato dei gruppi ultras e la petizione dei tifosi comuni, ma anche le parole di fuoco del sindaco di Marsiglia, nessuno sembra volere Mason Greenwood nel sud della Francia. Se non Roberto De Zerbi e Pablo Longoria. Un...