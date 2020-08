Lazio, l’altro lato di Reina: l’uomo spogliatoio con il ritmo nel sangue - VIDEO

José Manuel Reina è un nuovo calciatore della Lazio. La dirigenza biancoceleste lo ha scelto come vice Strakosha. Arrivano esperienza e carisma al servizio di Inzaghi in vista della Champions League. Lo spagnolo ha vestito maglie importanti come quelle di Barcellona, Liverpool e Bayern Monaco. E se non dovesse bastare, nel palmarès, vanta una Coppa del Mondo, due Europei, una Coppa d’Inghilterra, una Coppa di lega inglese, un campionato di Germania, una Coppa Italia, una Supercoppa Europea e una Supercoppa d’Inghilterra. Non solo grande portiere abile anche con la palla tra i piedi, Pepe Reina è conosciuto per essere un leader e uomo spogliatoio.

Tra una partita e l’altra, l’estremo difensore ex Napoli e Milan ha fatto parlare di sé anche per balli scatenati e scherzi ai propri compagni di squadra. Lo ha dimostrato per l'ennesima volta ieri sera, durante la cena di squadra nel ritiro di Auronzo. Il neo biancoceleste è già diventato l'idolo dei tifosi. In piedi su una sedia, ha fatto ballare tutti i compagni e membri della squadra a ritmo del suo cavallo di battaglia: "La Bamba".

Terzo portiere della Spagna campione del mondo nel 2010, Reina è diventato il volto spagnolo di quell’estate di dieci anni fa. Durante la festa a Madrid con i tifosi, ha preso in mano il microfono e ha intrattenuto tutti i supporters accorsi in piazza a festeggiare. Ha presentato i protagonisti di quella cavalcata scatenandosi sul palco.

El show de Pepe Reina 2010 El show de Pepe Reina 2010 Celebracion de España Mundial 2010 Pubblicato da Jorge Alvarez Cuquejo su Martedì 13 luglio 2010

Sempre con la sua Nazionale, Reina ha organizzato con i suoi compagni nel 2016 la Mannequin Challenge. Nello spogliatoio delle Furie Rosse è stato girato un video in cui tutti i componenti della squadra si sono immobilizzati come manichini. Il solito Pepe sempre al centro della scena.

#MannequinChallenge Selección Española de Fútbol (SeFutbol) Pubblicato da Pepe Reina su Martedì 15 novembre 2016

Dal 2013 al 2018, Reina è stato il portiere titolare del Napoli, escluso un anno in prestito al Bayern Monaco. In Campania, lo spagnolo è diventato punto fermo sia per Benitez che per Sarri anche e soprattutto per la sua abilità nel costruire il gioco dal basso. È un uomo squadra che sente le partite e le vive praticamente da tifoso. Le sue esultanze ne sono una prova.

Esultanza Pepe Reina Tifare Napoli è meraviglioso... anche perché solo noi abbiamo un portiere che esulta così! #PepeReina Pubblicato da Spazio Napoli su Giovedì 19 maggio 2016

A Napoli è stato ammirato anche per le sue grandi doti da ballerino. Da buon spagnolo, Reina è un uomo con il ritmo nel sangue che non perde l’occasione per esibirsi a passi di danza. Lo ha dimostrato svariate volte durante i vari ritiri del club partenopeo in Trentino.

Pepe Show 😂 #MadeInSud #Dimaro #Reina Pubblicato da Peppe SSC su Domenica 17 luglio 2016

Show di Pepe #Reina a #Dimaro! Pubblicato da Napolicalcionews.it su Giovedì 14 luglio 2016

Con il Milan soltanto 13 presenze, ma anche qui l’estremo difensore ha saputo far sorridere i suoi tifosi. Reina ha contribuito nel formare un gruppo solido all’interno dello spogliatoio di Gattuso, anche con i suoi scherzi. Il più divertente è quello a Kessié all’aeroporto prima di una partita. Il portiere ex Liverpool, nascosto dietro un muro, ha fatto prendere un bello spavento al centrocampista ivoriano.

Scherzone di Reina a Kessiè 😂😂😂 (Video IG Pepe Reina) Pubblicato da SportMediaset su Mercoledì 27 febbraio 2019

Con il club rossonero ha messo in mostra le sue qualità con il pallone tra i piedi soprattutto durante gli allenamenti. C'è chi dice che Pepe potrebbe fare tranquillamente il centrocampista con le qualità che ha. Qui sotto una splendida rovesciata durante una partita di calcio tennis a Milanello e un gol direttamente da calcio d’angolo in allenamento con il Napoli.

Pepe Reina show Pepe Reina show Pubblicato da ФК Милан su Venerdì 16 novembre 2018

Il gol olimpico di Pepe Reina. Andiamo tutti a casa. pic.twitter.com/E90s2wZAPM — delinquentweet (@delinquentweet) February 3, 2016

Le ultime uscite divertenti di Pepe Reina sui social network risalgono a poco tempo fa. Dopo la salvezza ottenuta con l’Aston Villa, lo spagnolo è stato filmato mentre si scatenava a ritmo de “La Bamba” negli spogliatoi. Il video è diventato subito virale.

Te salvas del descenso y vos tipo... Aston Villa se salvó del descenso en la última fecha y así lo festejó PEPE REINA Pubblicato da Diario Olé su Lunedì 27 luglio 2020

Non ha smesso di divertirsi neanche durante il periodo di quarantena di inizio 2020. Reina ha scherzato questa volta sulla sua testa calva mimetizzandosi tra le uova dentro casa per poi sbucare all'improvviso sempre con il sorriso.

Pepe Reina arrasa en redes con su vídeo 🤣🤣 Reina se ha pasado el juego Pubblicato da as.com su Giovedì 16 aprile 2020

Pepe Le strade di Pepe Reina e della Lazio si sono incrociate. Il portiere è entrato nel gruppo già solido e coeso di Simone Inzaghi. Lo spogliatoio biancoceleste è pronto ad accoglierlo e a divertirsi insieme a lui.