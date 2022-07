Lazio, l’Europa League lancia la sfida a Immobile: “Segnerà più o meno…” - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ciro Immobile si è consacrato bomber indiscusso della Lazio. Da quando ha iniziato la sua avventura con l’aquila sul petto non ha fatto altro che battere e segnare nuovi record, ha raggiunto numeri impressionanti e ha ottenuto riconoscimenti di livello come la Scarpa d’Oro, scrivendo pagine importanti della storia del club. Quest’anno ha chiuso in bellezza aggiudicandosi il titolo di capocannoniere per la quarta volta nella sua carriera, aiutando anche la squadra a conquistare per il sesto anno consecutivo un posto in Europa. Non smette mai di stupire. In attesa dell’inizio della prossima stagione, la Uefa Europa League ha voluto lanciare una sfida al capitano biancoceleste e ai tifosi con un sondaggio su Twitter: “Immobile segnerà più o meno di 30 gol in tutte le competizioni in questa stagione?”. Non resta che attendere per scoprirlo.

Will Immobile score more or less than 30 goals in all competitions this season? ️#UEL pic.twitter.com/DyjOpA9giU — UEFA Europa League (@EuropaLeague) July 15, 2022

