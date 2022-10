Lazio, l’Europa League vuole sentire la voce dei tifosi: il sondaggio - FOTO

Domenica da brividi per la Lazio, non poteva desiderare ritorno migliore in campionato dopo la sosta per le nazionali. La vittoria schiacciante contro lo Spezia sarà sicuramente uno stimolo per affrontare al meglio i prossimi impegni ravvicinati, tra Serie A e Europa League. A proposito di quest’ultima, tramite i canali social ufficiali è stato lanciato un sondaggio per eleggere il miglior giocatore di questo weekend di calcio. Tra i candidati, c’è Sergej Milinkovic Savic. Il centrocampista biancoceleste è stato uno dei protagonisti del match contro i liguri per aver siglato una doppietta raggiungendo anche quota 51 reti nella massima serie. Insieme al serbo, a contendersi il titolo, ci sono: Cédric Bakambu (Olympiakos), Wissam Ben Yedder (Monaco), Alexander Sørloth (Real Sociedad).

Who impressed most this weekend?



1⃣ Sergej Milinković-Savić ️️

2⃣ Cédric Bakambu ️️

3⃣ Wissam Ben Yedder ️️️

4⃣ Alexander Sørloth ️️#UEL pic.twitter.com/jEnOtq0UGD — UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 3, 2022

