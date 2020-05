Lazio, l'ex Filisetti guarito dal Coronavirus: "Ora sto bene, ma ho perso tanti amici"

Se l’è vista brutta Daniele Filisetti. L’ex difensore nella Lazio negli anni ’80, tra gli eroi del meno nove, ha sconfitto il Coronavirus a sessant’anni. Questo il suo racconto a Lazio Style Radio 89.3 da Nembro, uno dei luoghi più colpiti nella provincia di Bergamo: “Adesso sto bene, sono tornato negativo dopo aver fatto tutto l’iter. Grazie al cielo mia moglie è una ricercatrice, nel momento in cui è successo era tutto già pronto per le cure. Sono stato quindici giorni con la bombola dell’ossigeno, mi hanno curato a casa e sono guarito. Per fortuna non sono dovuto andare in ospedale, ho pensato: ‘Se devo morire, muoio a casa”. Tanti non ce l’hanno fatta: “Ho perso amici, conoscenti, sono morte tantissime persone. Ogni due-tre minuti c’era un’ambulanza, è stata dura, sembrava inconcepibile. I numeri ora sono calati, credo ce ne abbiano detti anche la metà. Speriamo possa tornare tutto come prima”. Tanti i messaggi ricevuti: “Il calcio manca, è stata la cosa più bella che ho avuto. Mi hanno chiamato giocatori che non sentivo da trent’anni come Spinozzi, Vianello e Soldà. Mi ha fatto molto piacere, sono stati molto carini. Io non ho mai avuto problemi con nessuno, a quei tempi eravamo tutti amici. Vedo spesso Magnacavallo, è stato il mio testimone di nozze e andiamo molte volte a cena insieme”. Oggi anche il calcio vuole ripartire: “Vediamo chi si prenderà la responsabilità, ci sono persone pagate per farlo. Capisco tutte le esigenze, ma non è calcio senza spettatori. Non sono né uno scienziato né un ministro dello sport, ma bisogna mettersi anche nei panni dei medici delle squadre”.

