Lazio, l’indignazione di Mimun: "Giallo a Milinkovic, rosso al veronese e..." - FOTO

© foto di www.imagephotoagency.it

Domenica da dimenticare per la Lazio che non solo ha perso tre punti importanti ai fini della classifica, ma anche uno dei suoi uomini fidati in vista del prossimo match. Sergej Milinkovic Savic non sarà presente al derby, è la pena che dovrà scontare a causa dell’ammonizione ingiusta rimediata contro la Salernitana. Era diffidato. L’episodio sta tenendo banco in questi giorni, la decisione di Manganiello ha lasciato tutti senza parole alimentando solo sconcerto e indignazione soprattutto se poi si guarda quanto accaduto anche in altri campi. A esprimere tutto il suo rammarico e fastidio è stato Clemente Mimun che, attraverso il proprio profilo Twitter, ha così commentato l’accaduto: “un giallo a Milinkovic,un rosso al veronese e Manganiello non verra' fermato..."

un giallo a Milinkovic,un rosso al veronese e Manganiello non verra' fermato... — Clemente Mimun (@cjmimun) November 1, 2022

