Lazio, l'Udinese piomba subito su Romulo dopo il mancato riscatto

La Lazio non riscatterà Romulo. Questa la notizia rimbalzata nella giornata di ieri e confermata dal giocatore con un messaggio di addio ai tifosi sui social. Nonostante le buone prestazioni messe in campo, il club biancoceleste non sborserà i 2 milioni di euro che gli avrebbero consentito di diventare un giocatore di proprietà della Lazio. Nonostante questo l'esterno italo-brasiliano ha attirato l'attenzione di diversi club pronti ad accoglierlo. Fra questi è spuntato l'Udinese, che col Genoa potrebbe dar vita ad una maxi-operazione. C'è infatti da discutere anche il futuro di Sandro e Pezzella, riporta tuttoudinese.com. Romulo potrebbe intraprendere lo stesso percorso.

