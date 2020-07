Lazio, l'ultima sconfitta contro una neopromossa risale al 2017

La Lazio è in evidente difficoltà, è sotto gli occhi di tutti. I numerosi infortuni e le partite ogni tre giorni hanno la maggior parte delle colpe, ma anche la mentalità dei giocatori sta facendo la sua parte: i ragazzi di Inzaghi sembrano spaesati, incapaci di incidere. Questo atteggiamento è così evidente che anche gli avversari lo percepiscono e riescono ad avere la meglio, come ha fatto il Lecce ieri sera vincendo in rimonta.

Una sconfitta contro una neopromossa non arrivava dal 28/5/2017, giorno in cui i biancocelesti sprecarono il match point Champions contro il Crotone. Tutti sappiamo come finì quell'annata. Per far sì che non ci sia una nuova Caporetto, i capitolini si devono ricompattare, trovare nuovamente sicurezza e serenità ed andare prima a confermare l'accesso in Champions e poi alimentare la pressione sulla Juventus.