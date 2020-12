Lazio, la Champions League lancia il sondaggio: "Chi sarà la star del 2021?" - VIDEO

LAZIO, SONDAGGIO CHAMPIONS - Appuntamento al 23 febbraio per vedere di nuovo la Lazio in Champions League, questa volta gli ottavi di finale contro il Bayern Monaco. Super sfida che l'Olimpico accoglierà, sperando di ammirare una grande prestazione dei biancocelesti. E sui social il profilo Twitter della Champions lancia il sondaggio: "Chi sarà il protagonista della Lazio nel 2021?". Scorrono le immagini del gol di Immobile contro lo Zenit, del sinistro a giro di Correa al Bruges, della rete di Akpa-Akpro contro il Borussia Dortmund e del super intervento in scivolata di Hoedt in casa dello Zenit. Tra di loro la star del nuovo anno? Magari tutti e quattro.

