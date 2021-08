Lazio, la Curva Nord per il Flaminio: "Appuntamento il 2 settembre" FOTO

Solo un mese fa il presidente Claudio Lotito ha esternato la voglia di ridare alla Lazio il suo stadio dando una nuova vita all'ormai abbandonato Flaminio. L'impianto è fatiscente ma nonostante questo per ora nessuna apertura è arrivata dal mondo della politica. Anche i tifosi quindi hanno deciso di scendere in campo per far sentire la loro voce. La Curva Nord, tramite un comunicato pubblicato sui social, ha dato appuntamento per giovedì 2 settembre proprio sotto la Curva dello stadio Flaminio.

Questo il comunicato:

"STADIO FLAMINIO ROBA DA LAZIALI!

Lo Stadio Flaminio da 10 anni vive nel più totale abbandono, in una situazione di degrado mai vista per un bene sottoposto a tutela da parte della Soprintendenza alle Belle Arti. La politica ci sta dicendo da anni che la struttura è sottoposta a diversi vincoli difficili da superare. Noi crediamo invece che i vincoli, oggi presenti, si possono superare con progetti che preservano la struttura storica voluta dal Nervi ma che nello stesso tempo rispettano le normative F.I.G.C. e UEFA per ospitare le gare nazionali e internazionali.

Crediamo che sia un problema strettamente politico e che il Comune di Roma non voglia prendersi le responsabilità di far propria una battaglia che noi definiamo di “civiltà” affinché si risolva questo annoso problema

I lacci della burocrazia devono essere tagliati e si deve arrivare a una soluzione condivisa tra pubblico e privato in modo da riaprire i cancelli di questo glorioso impianto e questo può avvenire dando la possibilità alla SS Lazio di sviluppare un proprio progetto di riqualificazione per l’utilizzo dell’impianto.

Il prossimo Sindaco di Roma deve fare in modo che questa importante opera ritorni ai fasti e alle funzioni per le quali è stato costruito, non c’è più tempo, non ci sono più alibi!



Noi vogliamo che lo Stadio Flaminio, per la sua storia, per la sua ubicazione deve tornare ad essere lo stadio della SS Lazio senza se e senza ma!

GIOVEDI’ 2 SETTEMBRE DALLE ORE 17.30 ALLE 20.00 CI TROVEREMO SOTTO LA CURVA NORD DELLO STADIO FLAMINIO, NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE COVID-19, PER FAR SENTIRE LA VOCE DEI LAZIALI, NON SI DEVE MANCARE! AVANTI LAZIO AVANTI LAZIALI!“