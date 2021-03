Lazio, la gioia di Acerbi: "Una grande squadra non molla mai!" - FOTO

Importantissima vittoria della Lazio che ha battuto, non senza difficoltà, l'Udinese di Gotti che ha provato a pareggiare la gara fino alla fine. La rete di Marusic però ha regalato tre punti fondamentali in chiave Champions alla compagine di Inzaghi. Queste le parole del leone Acerbi al termine della gara pubblicati sul suo profilo social: "Una grande squadra non molla mai! Oggi era importante ripartire con una nuova vittoria in campionato per rimanere concentrati sul nostro obiettivo. Avanti così!".

