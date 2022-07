Lazio, la presentazione della terza maglia: lo spoiler della Mizuno - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

Manca sempre meno alla presentazione della terza maglia della Lazio per la stagione 2022/23. Questa sera, infatti, direttamente dal ritiro di Auronzo di Cadore, verrà mostrato il completo bianco che la squadra di Maurizio Sarri indosserà in campionato e non solo. La Mizuno, sponsor tecnico biancoceleste a partire da quest'anno, ha fatto un piccolo spoiler della casacca su Instagram. L'azienda giapponese ha pubblicato sulle storie tre foto di alcuni dettagli della nuova maglia da gioco. I colori principali sono il bianco e il blu e, nella parte interna all'altezza del collo, c'è la slogan: "Noi l'amiamo e per lei combattiamo". Di seguito gli scatti della Mizuno.