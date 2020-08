Lazio, la Raggi elogia Immobile: "Congratulazioni per la Scarpa d'oro"

Ciro Immobile, dopo anni, ha riportato la Scarpa d'oro in Italia. Con le sue 36 marcature ha battuto la concorrenza di due mostri sacri come Lewandowski e Cristiano Ronaldo laureandosi il migliore marcatore d'Europa. Questo riconoscimento è stato possibile anche grazie al supporto dei compagni in campo.

COMPLIMENTI PARTICOLARI - In molti hanno reso omaggio all'attaccante della Lazio, facendogli i complimenti per il particolare traguardo raggiunto. Oggi ne sono arrivati di molto particolari: direttamente Virginia Raggi ha voluto felicitarsi con il giocatore laziale. La sindaca di Roma ha scritto su Twitter: "Congratulazioni a Ciro Immobile che con i 36 goal segnati in serie A si è aggiudicato la scarpa d'oro come calciatore più prolifico d'Europa. Un riconoscimento importante per tutto il calcio italiano".