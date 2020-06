Lazio, la risposta al comunicato delle Iene: "Tentativo goffo di sottrarsi alle responsabilità"

Botta e risposta, ancora una volta. Dopo il comunicato pubblicato dal presidente Lotito, nella serata di ieri era arrivata la risposta delle Iene. Tutto finito? Neanche per sogno. Stamattina sul sito della Lazio è apparsa una nuova replica alla trasmissione di Italia1: "Davvero goffo il tentativo de Le Iene di sottrarsi alle proprie responsabilità. Hanno diffuso un comunicato nel quale ci dicono che vogliono sapere da chi ci sia arrivato il loro servizio. In buona sostanza, chi ha preparato la trasmissione (e dunque chi aveva l’obbligo di custodire il filmato) domanda a noi (e non a se stesso) come questo sia potuto finire sul web (dove chiunque poteva e può consultarlo). Un vero e proprio paradosso che ci conferma soltanto di aver fatto bene a non partecipare al linciaggio".