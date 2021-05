Lazio, la Serie A incorona Immobile: "E poi arriva Ciro..." - FOTO

La Lazio vince contro il Parma. E lo fa grazie al gol di Ciro Immobile, arrivato in pieno recupero, a una manciata di secondi dal triplice fischio. La squadra di Inzaghi ottiene così tre punti fondamentali per poter continuare a sognare la Champions. All'indomani del successo biancocelesti, il dodicesimo consecutivo che ha avuto l'Olimpico come teatro, la Lega di Serie A ha dedicato un post al bomber d'Europa. Su Twitter, condivisa l'immagine dell'attaccante, ha poi aggiunto: "E poi arriva Ciro..."

Coppa Italia, 4.300 spettatori al Mapei Stadium: ecco come si potrà accedere

Champions League, Ceferin spiega: "Finale a Porto? Così i tifosi seguiranno le squadre"

TORNA ALLA HOMEPAGE