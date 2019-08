Lazio, la Serie A omaggia Lulic: "Oh capitano, mio capitano!"

Arrivato alla Lazio nel giugno del 2011, Senad Lulic non ci ha messo molto ad ambientarsi nel contesto capitolino. La lazialità gli è entrata subito dentro, così come il bianco e il celeste, che oramai ce li ha cuciti sulla sua pelle. Oggi è un leader della squadra, nonchè capitano e idolo della tifoseria. Nella storia della Lazio ci è entrato di diritto con quel gol nel 2013 che decise la finale di Coppa Italia contro la Roma. L'unico (finora) e il primo (per sempre) derby nella storia della coppa nazionale. Eppure da quel giorno il suo percorso non si è mai incrinato: è sempre stato un punto di riferimento per ogni allenatore che è passato sulla panchina laziale e continua ad essere al centro del progetto ancora oggi. Quella che partirà tra meno di tre settimane sarà la sua nona stagione in Serie A con la maglia della Lazio. Un traguardo che anche la Lega Serie A ha voluto omaggiare attraverso la propria pagina Instagram: "O Capitano! Mio Capitano! Senad Lulic è alla Lazio 2011, dalla stagione 2017/2018 porta la fascia al braccio".7

