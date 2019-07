Lazio, la sindaca di Auronzo Pais Becher: "Portiamo bene alla squadra"

A margine dell'evento di presentazione della squadra e della seconda maglia ad Auronzo di Cadore, la sindaca del paese veneto Pais Becher ci ha tenuto a ringraziare la Lazio e tutti i presenti: “Rivolgo il mio saluto da parte delle Istituzioni e della Giunta Comunale di Auronzo, bentornato di cuore al Presidente Lotito che ringrazio per essere qui, benvenuto a tutti i tifosi presenti. Un ringraziamento speciale alla squadra, allo staff ed ai tifosi per il grande calore e l’amicizia che portate. Auronzo è una località ideale per le squadre calcio, porta bene, grazie per averci omaggiato con la Coppa. La piazza di Santa Giustina che questa sera sta facendo da cornice, dieci anni fa ha ospitato la serata di cerimonia di dichiarazione della Tre Cime come Patrimonio dell’UNESCO. La montagna bellunese e le Dolomiti hanno subito un duro colpo, tanti lavori sono in corso per il ripristino del territorio e la messa in sicurezza. Grazie a tutti tifosi e ad Enrico Zandegiacomo perché è merito suo se dodici anni fa è iniziata l’era del ritiro della Lazio qui ad Auronzo”.



A seguire anche il contributo di Gianni Lacché, Amministratore unico della Media Sport Event: "Questa è una serata di ringraziamenti, il primo è per il Presidente Lotito che mi ha dato la possibilità di organizzare questo ritiro. Ringrazio tutti i tifosi biancocelesti che con il loro affetto hanno dato grande colore ad Auronzo di Cadore".

