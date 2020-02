Lazio, la top 11 di DAZN: presenti tre biancocelesti - FOTO

Lazio - Inter è stata un'altra battaglia, un trionfo incredibile in un bagno di folla biancoceleste. In campo gli uomini di Inzaghi hanno dato tutto, sacrificandosi su ogni pallone. Dazn non ha potuto fare a meno di inserire tre protagonisti del club capitolino nella formazione della settimana: Acerbi, Milinkovic e Immobile. Il difensore ha murato in qualsiasi modo le iniziative nerazzurre, il centrocampista ha dominato in lungo e in largo a centrocampo, l'attaccante ha come al solito offerto una prestazione di cuore coronata dal gol su rigore. Che altro?

