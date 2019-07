Lazio, la UEFA celebra Vieri: il gol al Mallorca in Coppa delle Coppe - FT

Il primo trofeo continentale della Lazio ha la sua firma. Bobo Vieri il 19 maggio 1999 al Villa Park di Birmingham portò in vantaggio i biancocelesti contro il Mallorca, facendo prendere la strada di Roma alla Coppa delle Coppe. Ci fu il pareggio di Dani e il 2-1 finale di Nedved, ma alla fine la Capitale festeggiò il primo trofeo europeo della sua storia. Per il 46° compleanno dell'ex attaccante il profilo Facebook ufficiale della UEFA Europa League ha scelto proprio quello stacco, che Pizzul battezzò "strepitoso", per celebrarlo nella maniera più giusta. Olaizola prima, Roa poi, si inginocchiarono allo strapotere di Vieri e della Lazio.

