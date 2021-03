Lazio, lady Reina e Luis Alberto alle prese con i figli in DAD - FOTO

Questa mattina tutto il Lazio si è svegliato in zona rossa e dovrà affrontare un lockdown che, salvo cambiamenti durerà almeno fino a dopo Pasqua. Solo i servizi essenziali aperti e a chiudere sono state anche le scuole di ogni ordine e grado. Per questo gli studenti da oggi seguiranno le lezioni con l'ormai nota modalità della didattica a distanza. Anche in casa biancoceleste le mogli di Luis Alberto e Reina si sono preparate ad affrontare con i loro figli questo periodo al meglio. Patricia scrive: "Niente scuola, classe online" per la figlia Martina; Yolanda la metà del portiere della Lazio ha pubblicato invece una foto di entrambi i figli con la scritta: "Lockdown 1 giorno!".

