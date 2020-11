Lazio, le maglie dedicate a Maradona: ecco quando parte l'asta di beneficienza

La Lazio contro l'Udinese indosserà una maglia speciale, con una patch dedicata a Diego Armando Maradona. Come già anticipato da Immobile ieri, queste maglie saranno messe all'asta sul sito MatchWornShirt e i fondi raccolti saranno donati per aiutare le due associazioni 'Piccoli passi grandi sogni onlus' e 'Associazione don Pietro Ottena aps' di Torre Annunziata. Le due realtà, già sostenute dall'attaccante biancoceleste e dalla sua famiglia, sono da anni impegnate in attività di solidarietà sociale sul territorio. L’asta partirà subito dopo il calcio d’inizio di Lazio - Udinese, sarà immediatamente possibile fare la propria offerta su www.matchwornshirt.com.