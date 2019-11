Lazio - Lecce, Farris: "Patric ci sta aiutando molto. Acerbi a sinistra? Utile"

Le due settimane di pausa prima di Sassuolo - Lazio permetteranno allo staff tecnico biancoceleste di analizzare al meglio punti di forza ed errori della sfida contro il Lecce. Di questo ha parlato Massimiliano Farris, mister in seconda, a Lazio Style Channel nell'anticipazione del consueto evento di analisi tattica Zona Cesarini: "Patric ci sta aiutando molto in fase di costruzione, ma deve essere bravo a non pagare fisicamente contro l’avversario di turno. Contro il Lecce giocavamo in casa e volevamo fare la nostra partita costruendo bene. In fase d’impostazione ci interessava schierare un mancino sulla sinistra come Francesco Acerbi. Mi dispiace per come abbiamo subìto la seconda rete perché era evitabile. Il Lecce, comunque, ha qualità. Vantano due attaccanti importanti, era una squadra da non sottovalutare”.

LAZIO, LE PAROLE DI ADEKANYE

LAZIO, LE PAROLE DI PATRIC

TORNA ALLA HOMEPAGE