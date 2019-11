Lazio - Lecce, partita a trazione anteriore: i numeri del match

La Lazio batte il Lecce 4-2 e vola terza in classifica. Una partita che le due squadre hanno affrontato a viso aperto, creando occasioni da una parte e dall'altra. I biancocelesti ne hanno costruite ben 17, gli avversari 11. Sostanziale equilibrio nei tiri, 24 effettuati dai padroni di casa e 19 dalla squadra ospite. Tanta corsa da entrambe le parti: 111.722 i chilometri percorsi dagli uomini di Inzaghi, 105.894 da quelli di Liverani. Il possesso palla sorride alla Lazio: 56%.

I SINGOLI - Luis Alberto conferma lo straordinario momento di forma: top player per passaggi (7), tocchi di palla (83), passaggi offensivi (33/39) e dribbling (4). Si erge a centrocampo Milinkovic, che diventa maratoneta con 12.246 chilometri percorsi. Per il serbo anche la migliore velocità media (8 km/h) e il miglior scatto (8 km/h). In difesa Luiz Felipe sugli scudi. Top player per duelli aerei vinti (6) e disimpegni (7). Si fa sentire il solito Acerbi, con 13 duelli totali vinti e 6 tackle riusciti.

