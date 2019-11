Strakosha: “Oggi abbiamo vinto da Lazio. Le critiche? Non mi interessano” - VD

Al termine della partita fra Lazio e Lecce Thomas Strakosha è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: “Per fortuna abbiamo vinto, pur soffrendo un pochino. Abbiamo sudato, sofferto e vinto da Lazio. Sapevamo che il Lecce aveva la personalità per venire qui e giocare a calcio, hanno fatto bene in qualche duello aereo in più di noi. Abbiamo reagito bene, abbiamo preso il secondo gol sul 4-1 e si poteva evitare. Però qualche calo di concentrazione capita. Sono felice, possiamo rilassarci un po' durante la sosta per le Nazionali. Vorrei non prendere gol, oggi ne ho presi due e questo mi da un po’ fastidio. Da quando gioco qui ho sempre visto la Lazio dare importanza a tutte le competizioni, quest’anno in Europa abbiamo fatto un po’ fatica, però alcuni risultati non sono veritieri. Potevamo fare molto meglio. Impariamo dai nostri errori. Mancano però ancora due partite di Europa League. Per fortuna hanno annullato il gol di Lapadula, mi ha fatto solo arrabbiare prendere un gol del genere”.

Poi in mixed zone: "Oggi abbiamo giocato bene, meritavamo la vittoria. Abbiamo sofferto un po' alla fine ma era importante il risultato e che ora siamo al terzo posto. Il colpo di testa di Babacar? L'importante è che non sia entrata. Il rigore contro? Per me non era rigore, però c'è la Var e decidono loro. Sono contento di averlo parato. Siamo felici per la vittoria, per l'Europa meno. Abbiamo altre due partite dove dare il massimo. Le critiche? Non mi interessano proprio. Se dovessi vivere ascoltando tutte le critiche non vivrei. So di avere un ruolo importante, ma quello mi carica ancora di più. La Champions? Ci abbiamo sempre creduto, sappiamo quali errori abbiamo fatto le scorse stagioni e non dobbiamo ripeterli".