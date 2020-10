Lazio, Leiva: messaggio social a tre ex compagni in vista della Champions - FT

Saranno Borussia Dortmund, Zenit e Bruges le prossime avversarie della Lazio in Champions League. Sarà un ritorno importante per i biancocelesti che mancano dalla fase a gironi da ben tredici anni. Queste gare saranno un modo per confrontarsi tra i grandi e anche perché no per rivedere vecchi compagni di squadra. Sarà di sicuro speciale per Lucas Leiva che la Champions l'ha già giocata con la maglia del Liverpool e a breve incontrerà anche tre suoi ex compagni di squadra: Lovren, Mignolet e Emre Can. I tre giocatori infatti fanno parte rispettivamente di Zenit, Bruges e Dortmund. Insomma una partita per ogni ex compagno.

